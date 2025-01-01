Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Abfuhr

SAT.1Staffel 9Folge 38
Folge 38: Die Abfuhr

22 Min.Ab 12

Die junge Studentin Carla Müller wird kurz nach ihrer Zulassung an einer Eliteuniversität in einer Tiefgarage ermordet. Wenige Tage später kommt ihr Freund und Kommilitone Jan Kloß bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Inwieweit hängen die beiden Fälle zusammen? Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, denn die Kommissare sind in der ständigen Sorge, dass ein weiteres Opfer folgt ...

