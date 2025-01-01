Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 47: Zum Fressen gern
22 Min.Ab 12
Jessica Wörner wird seit zwei Monaten vermisst - doch nun haben die Angehörigen die schreckliche Gewissheit: Sie ist tot. Ihre Leiche wird in einem Waldstück gefunden. Doch das Opfer gibt den Kommissaren Rätsel auf: Der Leichnam weist einen Verwesungszustand auf, der normalerweise Jahre dauert. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dieser grausamen Tat?
