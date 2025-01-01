Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 49: Ein bittersüßes Geheimnis
22 Min.Ab 12
Grausamer Fund: Seit zehn Jahren fehlt von Svenja Ehrlich jede Spur, bis plötzlich ihre skelettierte Leiche auf dem Sportplatz einer Schule auftaucht. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, denn alle Spuren scheinen längst verwischt. Doch die unverwüstlichen Knochen des Opfers weisen den Weg zu einem bittersüßen Geheimnis ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1