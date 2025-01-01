Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 61: Hinter verschlossenen Türen
22 Min.Ab 12
Blutiges Familiendrama oder bloße Willkür? Als der Marokkaner Yassin Badar erschossen am Straßenrand aufgefunden wird, entdeckt die Polizei in seiner Wohnung seine bewusstlose und gefesselte Ehefrau Daria. Doch das gemeinsame Baby bleibt verschwunden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn keiner weiß, wo die kleine Zohra stecken könnte.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1