Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Den Kürzeren gezogen

SAT.1Staffel 9Folge 70
Den Kürzeren gezogen

Den Kürzeren gezogenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 70: Den Kürzeren gezogen

22 Min.Ab 12

Vier Jugendliche alleine im Wald, ein absonderlicher Förster und eine waghalsige Mutprobe - Janina Schmitz wird von ihren Freunden alleine im Wald zurückgelassen. Kurze Zeit später ist sie tot! Doch warum musste das junge Mädchen sterben? Die Kommissare stoßen auf eine abscheuliche Antwort.

