Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 70: Den Kürzeren gezogen
22 Min.Ab 12
Vier Jugendliche alleine im Wald, ein absonderlicher Förster und eine waghalsige Mutprobe - Janina Schmitz wird von ihren Freunden alleine im Wald zurückgelassen. Kurze Zeit später ist sie tot! Doch warum musste das junge Mädchen sterben? Die Kommissare stoßen auf eine abscheuliche Antwort.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1