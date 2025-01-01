Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Totalschaden

SAT.1Staffel 3Folge 10
Folge 10: Totalschaden

23 Min.Ab 12

Nach einem Verkehrsunfall kann nur noch die Leiche von Anne Fechner aus ihrem total zerfetzten Auto geborgen werden. Auf den ersten Blick ein schreckliches Unglück - doch zahlreiche Indizien lassen die Kommissare bezweifeln, dass es sich um einen bloßen Fahrfehler gehandelt hat ...

SAT.1
