Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Totalschaden
23 Min.Ab 12
Nach einem Verkehrsunfall kann nur noch die Leiche von Anne Fechner aus ihrem total zerfetzten Auto geborgen werden. Auf den ersten Blick ein schreckliches Unglück - doch zahlreiche Indizien lassen die Kommissare bezweifeln, dass es sich um einen bloßen Fahrfehler gehandelt hat ...
