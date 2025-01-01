Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 102: Sprung ins kalte Wasser
23 Min.Ab 12
Letzter Ausweg - Selbstmord? Offensichtlich traf dies auf den 18-jährigen André Peger zu. Lebensgefährlich verletzt liegt er unter einer zehn Meter hohen Brücke. Oder hat jemand bei seinem Sprung nachgeholfen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1