Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ring frei

SAT.1Staffel 3Folge 106
Ring frei

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 106: Ring frei

23 Min.Ab 12

Die Kampfsportschule "Fight" war Manuel Wichmanns ganzes Leben, bis er mit einem Genickbruch tot in seinem Büro aufgefunden wird. Hat ihm die Leidenschaft für seinen Sport das Genick gebrochen oder ist das Tatmotiv im privaten Umfeld des Kick-Box-Trainers zu suchen?

