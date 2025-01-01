Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Blutige Fäuste

SAT.1Staffel 3Folge 13
Blutige Fäuste

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 13: Blutige Fäuste

23 Min.Ab 12

Brutal werden dem 25-jährigen Boxer Dennis Dahm von Unbekannten die Handgelenke zertrümmert. Am Tatort bleiben zwei Baseballschläger zurück. Wer hat ein Interesse daran, dass der aufstrebende Nachwuchssportler nie wieder in den Ring steigt?

