Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 16: Endstation Straßenstrich
23 Min.Ab 12
Misshandelt, vergewaltigt, getötet - eine bislang nicht identifizierte Frauenleiche wird in einem Waldstück nahe eines Straßenstrichs gefunden. Wer ist die Unbekannte und wer hat ihr Leben auf so bestialische Weise beendet?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1