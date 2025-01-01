Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geburtstagsgeschenk: Tod

SAT.1Staffel 3Folge 19
Geburtstagsgeschenk: Tod

Geburtstagsgeschenk: TodJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 19: Geburtstagsgeschenk: Tod

23 Min.Ab 12

18. Geburtstag - endlich erwachsen, doch Benno Heinrich erlebt nur wenige Stunden seiner Volljährigkeit. Tot und an einen Stuhl gefesselt findet man die Leiche des jungen Mannes auf einem einsamen Fabrikgelände. Warum musste Benno an seinem Geburtstag sterben?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen