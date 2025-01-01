Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Abrechnung

SAT.1Staffel 3Folge 20
Folge 20: Die Abrechnung

23 Min.Ab 12

Der Kinderarzt Jonas Zimmermann liegt erschossen in seiner Praxis - alles deutet auf eine Hinrichtung hin. Doch wer tötet einen Mann, der anderen Menschen helfen will? Oder nahm es das Opfer mit der Nächstenliebe zu genau? Ihm eilt der Ruf eines ausgemachten Schürzenjägers voraus ...

