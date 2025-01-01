Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 20: Die Abrechnung
23 Min.Ab 12
Der Kinderarzt Jonas Zimmermann liegt erschossen in seiner Praxis - alles deutet auf eine Hinrichtung hin. Doch wer tötet einen Mann, der anderen Menschen helfen will? Oder nahm es das Opfer mit der Nächstenliebe zu genau? Ihm eilt der Ruf eines ausgemachten Schürzenjägers voraus ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
