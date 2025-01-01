Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 88: Perfect Killer
23 Min.Ab 12
Die 26-jährige Informatik-Studentin Carmen Kluge wird morgens in ihrer Wohnung aufgefunden - die junge Frau wurde erstochen. Wer nutzte das Rendezvous am Vorabend, um sie brutal zu ermorden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
