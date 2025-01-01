Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Staffel 5Folge 13
Folge 13: Bärenjagd

22 Min.Ab 12

Vorsicht: Braunbär! Nach einem anonymen Anruf entdecken Beamte in einem Waldstück einen gefesselten Mann in einem Bärenkostüm. Sein Name: Manfred Bär! Sein Beruf: Lehrer! Allem Anschein nach ein harmloser Schülerstreich. Doch dann gibt es den ersten Toten ...

