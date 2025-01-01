Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schuld verjährt nie

SAT.1Staffel 5Folge 136
Schuld verjährt nie

Schuld verjährt nieJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 136: Schuld verjährt nie

22 Min.Ab 12

Dirk Klien wurde in seinem eigenen Bett ermordet. Er ist nackt und gefesselt. Eine Sexualstraftat? Wie geriet der Mann mit dem Sauberkeitsfimmel in diese Situation? Als die Kommissare die Vergangenheit des Opfers durchleuchten, stoßen sie auf ein unvorstellbares Horrorszenario.

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
