Wort und Totschlag

SAT.1Staffel 5Folge 137
Folge 137: Wort und Totschlag

22 Min.Ab 12

Sex mit Todesfolge oder Mord? Der Bürgermeisterkandidat Jörg Helmreich wird erwürgt in einem Bordell aufgefunden. Wurde er Opfer seiner bizarren Leidenschaft, oder steckt mehr hinter dem Tod des Politikers?

