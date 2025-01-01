Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 137: Wort und Totschlag
22 Min.Ab 12
Sex mit Todesfolge oder Mord? Der Bürgermeisterkandidat Jörg Helmreich wird erwürgt in einem Bordell aufgefunden. Wurde er Opfer seiner bizarren Leidenschaft, oder steckt mehr hinter dem Tod des Politikers?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1