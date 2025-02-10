Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 14: Scherben bringen Glück
22 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Sturz in die Tiefe: Mit einem Bademantel bekleidet und Lockenwicklern im Haar fällt die 19-jährige Laura Reebe aus dem Fenster und ist sofort tot. Ein tragischer Unfall oder ein hinterhältiger Mordanschlag? Die Kommissare ermitteln zwischen heißen Drogenpartys und spießbürgerlichen Zukunftsplänen ...
