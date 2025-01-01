Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 38: Prügel im Plattenbau
21 Min.Ab 12
Hiebe statt Liebe: Die 16-jährige Jaqueline wird mit einer schweren Kopfverletzung in ihrem Zimmer gefunden. In ihrer Familie ist häusliche Gewalt an der Tagesordnung, die Mutter ist gänzlich überfordert. Doch wer ging bei der letzten Auseinandersetzung den entscheidenden Schritt zu weit?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
