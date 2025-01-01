Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die verlorene Tochter

Die verlorene Tochter

22 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen verschwindet auf seltsame Weise - ihre Spur verliert sich an einem See. Alle Hinweise deuten auf ein Verbrechen: blutverschmierte Kleidung, Kampfspuren und eine abgerissene Halskette. Als die Kommissare schließlich ihre Identität ermitteln, stoßen sie auf ein Geflecht aus Liebe, Lügen und Gewalt.

