Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 48: Bis zum letzten Atemzug
22 Min.Ab 12
Die Familie des Millionärs Peter von Trabach wird zur Zielscheibe eines Psychopathen. Seine Ehefrau Christina und seine Tochter Tessa werden entführt und lebendig begraben. Nur wenige Stunden bleiben, um die Frauen vor dem qualvollen Erstickungstod zu retten. Ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1