Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bis zum letzten Atemzug

SAT.1Staffel 5Folge 48
Bis zum letzten Atemzug

Bis zum letzten AtemzugJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 48: Bis zum letzten Atemzug

22 Min.Ab 12

Die Familie des Millionärs Peter von Trabach wird zur Zielscheibe eines Psychopathen. Seine Ehefrau Christina und seine Tochter Tessa werden entführt und lebendig begraben. Nur wenige Stunden bleiben, um die Frauen vor dem qualvollen Erstickungstod zu retten. Ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen