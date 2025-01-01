Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 6: Abgrundtiefe Liebe
22 Min.Ab 12
Die Prostituierte Melissa Uhlbeck stürzt von einer Brücke in den Tod. Ein Augenzeuge will die Tat gesehen haben: Es war Mord, behauptet er. Die Kommissare ermitteln in einer Welt aus hartem Sex, gespielter Leidenschaft und ehrlicher Liebe.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
