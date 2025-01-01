Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 66: Intim im Team
22 Min.Ab 12
Tod auf der Betriebsfeier: Firmenchef Egbert Theisen wird nach einer freizügigen Party seines Reisebüros in seinem Hotelzimmer erstochen aufgefunden. Seine Frau Luise hockt blutverschmiert neben der Leiche. Hat sie ihren Mann umgebracht? Den Kommissaren bleiben Zweifel. Wer steckt hinter dem tödlichen Anschlag?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1