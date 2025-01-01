Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 9: Ruhe in Frieden
21 Min.Ab 12
Völlig hilflos und verstört finden die Kommissare die blinde Amelie Bachmann an einer Landstraße. Verzweifelt berichtet das 16-jährige Mädchen von einer Entführung. Ihre ebenfalls blinde Freundin Clara Schuster ist wie vom Erdboden verschluckt. Die Jagd nach dem Kidnapper beginnt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
