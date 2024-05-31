Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Kleiner Patient, großer Teddy

SAT.1Folge vom 31.05.2024
Kleiner Patient, großer Teddy

Kleiner Patient, großer TeddyJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 31.05.2024: Kleiner Patient, großer Teddy

44 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12

Notfallsanitäter Lukas Tschufenig wird zu einem Einsatz mit einem Kind gerufen, dem es zunehmend schlechter geht. Doch die Versorgung erweist sich als sehr problematisch. - Während eines Krankentransports aus dem Ausland landet Rettungssanitäterin Julia Schaller plötzlich spontan in einem weiteren Einsatz. Doch der Patient kann sich nicht richtig verständigen, was die Situation zusätzlich erschwert.

