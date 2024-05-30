NOTRUF
Folge vom 30.05.2024: Stechende Schmerzen
43 Min.Folge vom 30.05.2024Ab 12
Einer der krassesten Fälle für Notfallsanitäter Matthias Jansen: Er muss sich um eine lebensgefährlich verletzte Frau kümmern, die Opfer häuslicher Gewalt wurde. Dabei ist der Täter die ganze Zeit bei dem Einsatz dabei. - Eine verletzte, ältere Frau liegt hilflos in der Wohnung und die Tür ist verschlossen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt für Notfallsanitäter Patrick Eschbach ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1