SAT.1Folge vom 12.07.2024
Folge vom 12.07.2024: Schneller als der Notarzt erlaubt

45 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 12

Als die Fruchtblase einer jungen Frau noch zu Hause platzt, wird die Situation nicht nur für sie zu einem unvergesslichen Ereignis. - Alkohol ist keine Lösung: Torben Bart ertränkt seinen Kummer und seine Enttäuschung im flüssigen Glück und verliert nicht nur die Kontrolle, sondern auch seine Kleidung.

