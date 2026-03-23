Social Media-Diät geht dramatisch schiefJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 23.03.2026: Social Media-Diät geht dramatisch schief
23 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Eine 21-jährige Studentin bricht kurz vor ihrer ersten Modenschau bewusstlos zusammen. Was zunächst harmlos wirkt, entpuppt sich als gefährliche Folge eines Social Media-Diättrends. - Ein harmloser Herbstspaziergang endet für Martin Bauer mit einem Sturz auf den Kopf und einer Verletzung am Arm. Seine Frau Anna alarmiert den Rettungsdienst - doch erst im RTW zeigt sich die wahre Gefahr: Martin nimmt starke Blutverdünner, die das Risiko einer Hirnblutung dramatisch erhöhen.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1