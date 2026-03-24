NOTRUF
Folge vom 24.03.2026: Verwandlung in eine Mumie
23 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Blutverschmiert und gespickt mit Kakteenstacheln droht eine Seniorin zu verbluten. Als sie durch die Retter wie eine Mumie verbunden wird, folgt der Schock: Einer der Kakteen könnte giftig sein. - Thorsten Meinhold torkelt betrunken durch eine vermeintlich erloschene Feuerstelle - doch die Glut brennt noch. Beim panischen Fluchtversuch stürzt er und verbrennt sich die Hände schwer. Können die Retter um Anika Schreiber den Schwerverletzten retten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1