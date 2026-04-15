Verkrampftes MissverständnisJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 15.04.2026: Verkrampftes Missverständnis
23 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Der siebenjährige Jonas liegt auf dem Sofa, als er plötzlich einen Krampfanfall erleidet. Sein Vater wählt panisch den Notruf. Als Notfallsanitäterin Anika Schreiber eintrifft, ist der Kleine nicht ansprechbar. Können die Retter das Leben des Jungen retten?
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1