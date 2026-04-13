NOTRUF
Folge vom 13.04.2026: Im Dunkel der Lust
23 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Als ein Freier regungslos im Bordellzimmer zusammenbricht, beginnt für die Rettungskräfte um Artur Andrzejczuk ein dramatischer Einsatz. Während die Reanimation auf Hochtouren läuft, wird klar: Hier stimmt etwas nicht - und der Fall nimmt eine unerwartete Wendung. - Rettungssanitäter Enrico Mühlner wird nach einem Grillunfall zu einer verletzten Frau gerufen.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1