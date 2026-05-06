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NOTRUF

Blut, Schwindel, Stille

SAT.1Folge vom 06.05.2026
Blut, Schwindel, Stille

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NOTRUF

Folge vom 06.05.2026: Blut, Schwindel, Stille

23 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Ein gewöhnlicher Schultag endet für den 16-jährigen Dominik Vogel dramatisch: Mit starkem Nasenbluten, plötzlichem Hörverlust und heftigen Schwindelattacken bricht er im Schulflur zusammen. - Ein junger Mann stürzt auf dem Heimweg nach einer durchzechten Partynacht mit dem Fahrrad und ist angeblich schwer verletzt. Doch das Verhalten seiner Freunde wirft Fragen auf.

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