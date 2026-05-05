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NOTRUF

Sturm im Kopf

SAT.1Folge vom 05.05.2026
Sturm im Kopf

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NOTRUF

Folge vom 05.05.2026: Sturm im Kopf

23 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Notfallsanitäterin Sophie Lange fährt zu einem Einsatz, der sie fassungslos macht. Marie Sommer ist Epileptikerin und hat einen schlimmen Anfall. Doch die junge Frau hat auch ein großes Geheimnis. - Julian Lehmann denkt, er hätte nur eine leichte Erkältung. Doch warum verliert der sportliche Mann das Bewusstsein? Notarzt Dr. Richard Adler begibt sich auf eine spannende Spurensuche.

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