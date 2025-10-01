Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Der Heckenschütze

Paramount GlobalStaffel 6Folge 1
Folge 1: Der Heckenschütze

42 Min.Ab 12

Don und sein Team beschützen den Aktivisten Benjamin Polk. Bei der Inspektion des Parks, in dem eine Kundgebung stattfinden soll, wird auf das Team geschossen. Per Einweghandy kündigt der Heckenschütze einen Anschlag auf Polk an. Charlie versucht mit Hilfe des "Paradoxons der unerwarteten Hinrichtung" dahinter zu kommen, was die irrationale Warnung des Täters zu bedeuten hat. Wird es Charlie gelingen, weitere Zwischenfälle zu verhindern und den Täter zu finden?

Paramount Global
