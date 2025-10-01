Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Ultimatum

Staffel 6

Folge 8

Folge 8: Ultimatum

39 Min.Ab 12

Ian Edgerton verfolgt den Drogenboss Salazar, der aus dem Gefängnis einen Heroinring leitet. Edgerton wird wegen Mordverdacht verhaftet, doch ihm gelingt die Flucht. Er nimmt Colby als Geisel und versteckt sich innerhalb des Gebäudes. Seine Forderung: Charlie soll ihm helfen, den ehemaligen Buchhalter Salazars, Felipe Garcia, zu finden. Garcia ist vor zwei Wochen ausgebrochen, aber Edgerton vermutet, dass er sich noch unter den 6.000 Häftlingen im Gefängnis aufhält.

