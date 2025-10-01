Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 6
Folge 6: Dreamland

42 Min.Ab 12

Auf der verlassenen Goathart Air Base beobachtet eine Gruppe Ufologen, wie eine Frau von einem bizarren Flugobjekt durch einen Blitz getötet wird. Das Team trifft auf den mysteriösen Ermittler Floyd Mayborne, der für das Pentagon arbeitet. Aufgrund von Videoaufnahmen der Ufologen haben Charlie und Amita die Theorie, dass es sich um ein Fluggerät handelt, das mit einer Energiewaffe ausgestattet ist. Schon bald gibt es weitere Opfer.

