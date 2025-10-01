Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Story ohne Helden

Paramount GlobalStaffel 6Folge 15
Story ohne Helden

Story ohne HeldenJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 15: Story ohne Helden

42 Min.Ab 12

Die Journalistin Mary Paulson dreht eine Dokumentation über die Misshandlung von drei Kindern, die im Jahr 1985 stattfand. Sean Westmark, Devin Shepard und Matt Burrows, der inzwischen Selbstmord begangen hat, wurden von ihrem Lehrer Arnold Winslow vergewaltigt. Als Paulson für ihren Film ein Treffen zwischen Westmark, der inzwischen Politiker ist, und Shepard arrangiert, wird Shepard aus dem Hinterhalt erschossen. Einmal mehr ist Charlies Expertise gefragt.

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

