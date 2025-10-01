Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 14: Stars und Steine
42 Min.Ab 12
Bei einer Filmpreisverleihung, die im Fernsehen übertragen wird, gehen plötzlich Rauchbomben hoch. Während der dadurch entstandenen Panik stiehlt eine Gruppe von Dieben den Schmuck der Prominenten. Anhand des Sitzplans berechnet Charlie, wo die Diebe vor dem Anschlag gesessen haben müssen. Allerdings stimmt die Gästeliste nicht mit den Leuten überein, die tatsächlich auf den Plätzen gesessen haben.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren