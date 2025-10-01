Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 6Folge 9
40 Min.Ab 12

Ein Überfall auf eine Diamantenbörse entwickelt sich zur Geiselnahme. Da die Täter zuvor einen Bus entführt haben, wird John Buckley, der vor einiger Zeit wegen einer Busentführung festgenommen wurde, in den Fall miteinbezogen. Es stellt sich heraus, dass Buckley zu Maddux, dem Anführer der Geiselnehmer, im Gefängnis Kontakt hatte und ihn in seine Strategien eingeweiht hat. Unter der Bedingung der Haftminderung kooperiert Buckley mit dem FBI.

Paramount Global
