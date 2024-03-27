Österreich vom Feinsten: s'Beste vom Feinsten - Ein Rückblick auf den 1. DurchgangJetzt kostenlos streamen
Österreich vom Feinsten
Folge 2: Österreich vom Feinsten: s'Beste vom Feinsten - Ein Rückblick auf den 1. Durchgang
97 Min.Folge vom 27.03.2024
Diese Spezialausgabe macht eine besonders stimmungsvolle Reise durch die bisherigen „Österreich vom Feinsten“-Sendungen: mit vielen schönen Erlebnissen, Erinnerungen und Begegnungen, mit Brauchtum und Tradition, mit kulinarischen Köstlichkeiten und natürlich mit viel Musik − von Vorarlberg bis ins Burgenland. So gibt es ein Wiedersehen mit den Auftritten von: Sturm & Klang, Ziachsaitnklang und Singkreis Zederhaus, Hoaglkröpf, Anton & Philipp Lingg, Folkloregruppe Valtice und Trombone Gang’Stars, Ensemble 5-Klang, Stadtkapelle Steyr und Geschwister Stubauer sowie Familienmusik Waldauf. Bildquelle: ORF/Alois Kuschetz
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich vom Feinsten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0