Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich vom Feinsten

Österreich vom Feinsten: s'Beste vom Feinsten - Ein Rückblick auf den 1. Durchgang

ORF2Staffel 1Folge 2vom 27.03.2024
Österreich vom Feinsten: s'Beste vom Feinsten - Ein Rückblick auf den 1. Durchgang

Österreich vom Feinsten: s'Beste vom Feinsten - Ein Rückblick auf den 1. DurchgangJetzt kostenlos streamen

Österreich vom Feinsten

Folge 2: Österreich vom Feinsten: s'Beste vom Feinsten - Ein Rückblick auf den 1. Durchgang

97 Min.Folge vom 27.03.2024

Diese Spezialausgabe macht eine besonders stimmungsvolle Reise durch die bisherigen „Österreich vom Feinsten“-Sendungen: mit vielen schönen Erlebnissen, Erinnerungen und Begegnungen, mit Brauchtum und Tradition, mit kulinarischen Köstlichkeiten und natürlich mit viel Musik − von Vorarlberg bis ins Burgenland. So gibt es ein Wiedersehen mit den Auftritten von: Sturm & Klang, Ziachsaitnklang und Singkreis Zederhaus, Hoaglkröpf, Anton & Philipp Lingg, Folkloregruppe Valtice und Trombone Gang’Stars, Ensemble 5-Klang, Stadtkapelle Steyr und Geschwister Stubauer sowie Familienmusik Waldauf. Bildquelle: ORF/Alois Kuschetz

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Österreich vom Feinsten
ORF2
Österreich vom Feinsten

Österreich vom Feinsten

Alle 1 Staffeln und Folgen