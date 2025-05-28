Österreich vom Feinsten: Burgenland - Von Rust und Mörbisch bis IllmitzJetzt kostenlos streamen
Österreich vom Feinsten
Folge 6: Österreich vom Feinsten: Burgenland - Von Rust und Mörbisch bis Illmitz
61 Min.Folge vom 28.05.2025
Von der Seebühne bis zu berühmten Hofgassen - Hans Knauß erkundet das Burgenland rund um den Neusiedler See. Auf seiner musikalisch-kulinarischen Tour trifft Hans Knauß besondere Menschen. Er besucht Weinkeller und historische Orte und erkundet diesen Teil des Burgenlandes zum Teil mit dem Fahrrad und mit dem Schiff. Es werden typische kulinarische Spezialitäten verkostet, und man erfährt viel Wissenswertes aus Rust, Mörbisch und Illmitz. Bildquelle: ORF
Österreich vom Feinsten
