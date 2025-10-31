Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich vom Feinsten: Oberösterreich - Rund um Bad Ischl

ORF2Staffel 1Folge 8vom 31.10.2025
65 Min.Folge vom 31.10.2025

Zu Allerheiligen nimmt Hans Knauß in "Österreich vom Feinsten" die Zuschauer mit auf Entdeckungsreise durch Oberösterreich – rund um Bad Ischl. Dabei stehen die Kaiservilla, das Marmorschlössl sowie Geschichten von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth im Mittelpunkt. Musikalisch begleiten Volksmusikgruppen die Sendung. Neben Bad Ischl werden der Attersee, der Traunsee, der Wolfgangsee und der Hallstätter See erkundet, ergänzt durch Einblicke in Brauchtum, Salzhandel und traditionelle Handwerkskunst. Regie: Robert Sturmer Moderation: Hans Knauß Bildquelle: ORF/Alois Kuschetz

