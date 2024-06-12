Österreich vom Feinsten: Wien - Stadt der VielfaltJetzt kostenlos streamen
68 Min.
Folge vom 12.06.2024
Hans Knauß ist dieses Mal in Wien zu Gast und freut sich darauf, die Stadt der Vielfalt zu erkunden. Auf dem Programm stehen berühmte Sehenswürdigkeiten und weniger bekannte Orte, Erlebnisse mit Geschichte, Tradition und Innovation und natürlich viel kreatives Schaffen sowie Begegnungen mit großartigen Menschen. Bildquelle: ORF/Alois Kuschetz
