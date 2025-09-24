Österreich vom Feinsten: Osttirol - Entlang der Lienzer DolomitenJetzt kostenlos streamen
Österreich vom Feinsten
Folge 7: Österreich vom Feinsten: Osttirol - Entlang der Lienzer Dolomiten
Hans Knauß geht wieder auf Entdeckungstour und erkundet diesmal „Osttirol – Entlang der Lienzer Dolomiten“. Die Bezirkshauptstadt Osttirols ist Ausgangspunkt der musikalisch-kulinarischen Reise: Lienz gilt als Sonnenstadt und besticht mit südländischem Flair. Mediterranes Lebensgefühl wird hier mit dem atemberaubenden Panorama der Lienzer Dolomiten gepaart. Die Pustertaler Höhenstraße, die Burg Heinfels, das Villgratental mit seiner ursprünglichen Kultur und Naturlandschaft sowie Obertilliach, das als der am höchsten gelegene Ort im Osttiroler Lesachtal gilt, sind weitere Stationen dieser neuen Ausgabe von „Österreich vom Feinsten“. Musikalisch umrahmt wird die Sendung auch diesmal wieder mit echter Volksmusik. Die Osttiroler Geigenmusig ist mit dabei, genauso wie die Kuenz Buam, die Musikkapelle Gaimberg, die DreiTol Musikanten, die Familienmusik Weitlaner, die Hausmusik Unterwöger, die Brüder Gliber und die Anras Brass, die ein breites musikalisches Spektrum bedient. So gibt es etwa auch ein Loblied auf eine kulinarische Spezialität – den Tiroler Knödel. Regie: Robert Sturmer Bildquelle: ORF/ORF-Steiermark/Alois Kuschetz
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