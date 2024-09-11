Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich vom Feinsten: Salzburg - Unterwegs im Großarltal

ORF2Staffel 1Folge 4vom 11.09.2024
64 Min.Folge vom 11.09.2024

Hans Knauß besucht in der neuen Ausgabe von „Österreich vom Feinsten“ u. a. den Hauptort Großarl - mit vielen Hotels, Bergbahnen und Freizeiteinrichtungen - sowie die Bichlalm, den Himmelreichsee, die Aualm, den Kreuzkogel und die Filzmoosalm. Auf der Karseggalm befindet sich die älteste bewirtschaftete Almhütte des Großarltals - seit mehr als 400 Jahren trotzt sie schon Wind und Wetter. Auf seinem Streifzug durch das malerische Großarltal trifft Hans Knauß auch viele bemerkenswerte Menschen der Region. Bildquelle: ORF/ORF -Stmk/Alois Kuschetz

