Österreich vom Feinsten: Steiermark - Rund um die Pöllauer Hirschbirne

ORF2Staffel 1Folge 5vom 27.11.2024
55 Min.Folge vom 27.11.2024

Hans Knauß ist dieses Mal in der Steiermark unterwegs, erkundet die Region um Pöllauberg und zeigt kulinarische, landschaftliche und musikalische Überraschungen „Rund um die Pöllauer Hirschbirne“.

ORF2
