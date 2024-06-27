Bauer Marius und seine SockeJetzt kostenlos streamen
Österreichs lustigste Dates
Folge 1: Bauer Marius und seine Socke
48 Min.Folge vom 27.06.2024Ab 6
In der Auftakt-Show von „Österreichs lustigste Dates“ suchen Kabarettist & Schauspieler Reinhard Nowak, Model & Schauspielerin Larissa Marolt sowie Social-Media-Start & Comedian Paulus von Dr. Bohl Antworten auf Fragen wie: „Warum hätte ich mein Date besser nicht berühren sollen?“ oder „Wieso habe ich mich über ein Kompliment meines Dates nicht gefreut?“ Mit von der Partie auch Bauer Marius, bekannt aus „Bauer sucht Frau“ & „Forsthaus Rampensau“.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreichs lustigste Dates
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4