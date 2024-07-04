Ein Date mit einem DalmatinerJetzt kostenlos streamen
Österreichs lustigste Dates
Folge 2: Ein Date mit einem Dalmatiner
47 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 6
Dragqueen Tamara Mascara, Kabarettist & Stimmen-Imitator Gernot Haas sowie Moderatorin Kati Bellowitsch suchen diesmal Antworten auf Fragen wie „Warum hat mich mein Date €37,72 gekostet?“ oder „Wieso haben uns bei diesem Date hunderte Menschen angestarrt ?“ Gelingt es dem prominenten Rate-Team nur mit Ja-/Nein-Fragen und Hinweisen in nachgestellten Szenen des Dates, herauszufinden, was bei diesen Dates schief gelaufen ist?
Österreichs lustigste Dates
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4