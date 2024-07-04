Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreichs lustigste Dates

Ein Date mit einem Dalmatiner

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 04.07.2024
Ein Date mit einem Dalmatiner

Ein Date mit einem DalmatinerJetzt kostenlos streamen

Österreichs lustigste Dates

Folge 2: Ein Date mit einem Dalmatiner

47 Min.Folge vom 04.07.2024Ab 6

Dragqueen Tamara Mascara, Kabarettist & Stimmen-Imitator Gernot Haas sowie Moderatorin Kati Bellowitsch suchen diesmal Antworten auf Fragen wie „Warum hat mich mein Date €37,72 gekostet?“ oder „Wieso haben uns bei diesem Date hunderte Menschen angestarrt ?“ Gelingt es dem prominenten Rate-Team nur mit Ja-/Nein-Fragen und Hinweisen in nachgestellten Szenen des Dates, herauszufinden, was bei diesen Dates schief gelaufen ist?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Österreichs lustigste Dates
PULS 4
Österreichs lustigste Dates

Österreichs lustigste Dates

Alle 1 Staffeln und Folgen