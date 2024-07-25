Acht Mann und eine CostinaJetzt kostenlos streamen
Österreichs lustigste Dates
Folge 5: Acht Mann und eine Costina
50 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 6
Larissa Marolt, Nina Hartmann und Reinhard Nowak suchen Antworten auf Fragen wie „Warum musste mich meine Mutter vor diesem Date retten?“. Auch Costina erzählt von einem ihrer lustigsten Dating-Erlebnisse: Warum waren am Ende ihres Dates 8 Männer unglücklich?
