Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreichs lustigste Dates

Acht Mann und eine Costina

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 25.07.2024
Acht Mann und eine Costina

Acht Mann und eine CostinaJetzt kostenlos streamen

Österreichs lustigste Dates

Folge 5: Acht Mann und eine Costina

50 Min.Folge vom 25.07.2024Ab 6

Larissa Marolt, Nina Hartmann und Reinhard Nowak suchen Antworten auf Fragen wie „Warum musste mich meine Mutter vor diesem Date retten?“. Auch Costina erzählt von einem ihrer lustigsten Dating-Erlebnisse: Warum waren am Ende ihres Dates 8 Männer unglücklich?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Österreichs lustigste Dates
PULS 4
Österreichs lustigste Dates

Österreichs lustigste Dates

Alle 1 Staffeln und Folgen