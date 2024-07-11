Red Flags am laufenden BandJetzt kostenlos streamen
Österreichs lustigste Dates
Folge 3: Red Flags am laufenden Band
49 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 6
Was ist bei diesen Dates schief gelaufen? Paulus von Dr. Bohl, Kati Bellowitsch sowie Gernot Haas versuchen mit Ja-/Nein-Fragen an die Betroffenen herauszufinden, warum ihre Dates absolute Fails waren. Unerträgliche Besserwisser, peinliche Angsthasen, Schnorrer und Angeber - diese Folge schreit nach Red Flags!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreichs lustigste Dates
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4