Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreichs lustigste Dates

Red Flags am laufenden Band

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 11.07.2024
Red Flags am laufenden Band

Red Flags am laufenden BandJetzt kostenlos streamen

Österreichs lustigste Dates

Folge 3: Red Flags am laufenden Band

49 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 6

Was ist bei diesen Dates schief gelaufen? Paulus von Dr. Bohl, Kati Bellowitsch sowie Gernot Haas versuchen mit Ja-/Nein-Fragen an die Betroffenen herauszufinden, warum ihre Dates absolute Fails waren. Unerträgliche Besserwisser, peinliche Angsthasen, Schnorrer und Angeber - diese Folge schreit nach Red Flags!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Österreichs lustigste Dates
PULS 4
Österreichs lustigste Dates

Österreichs lustigste Dates

Alle 1 Staffeln und Folgen