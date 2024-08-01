Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreichs lustigste Dates

Aufriss oder Filmriss?

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 01.08.2024
Aufriss oder Filmriss?

Aufriss oder Filmriss?Jetzt kostenlos streamen

Österreichs lustigste Dates

Folge 6: Aufriss oder Filmriss?

47 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 6

Larissa Marolt, Zoe Saip und Reinhard Nowak suchen Antworten auf Fragen wie „Warum konnte ich die Entschuldigung meines Dates nicht annehmen?“ oder „Warum war mein Date am Ende überraschend flüssig?“.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Österreichs lustigste Dates
PULS 4
Österreichs lustigste Dates

Österreichs lustigste Dates

Alle 1 Staffeln und Folgen